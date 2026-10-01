Prisión preventiva para el hombre que intentó matar a su pareja de un disparo en Paysandú

Imputaron con prisión preventiva por 120 días al hombre de 43 años que intentó matar a su pareja de 29 en Paysandú.

La imputación es por violencia doméstica agravada, en concurso formal con un delito de intento de homicidio muy especialmente agravado. La investigación continúa.

El hombre de 43 años disparó un arma de fuego contra su pareja en una vivienda en Andresito y Treinta y Tres Orientales de la ciudad de Paysandú.

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La Policía fue alertada por una denuncia de violencia doméstica, y cuando llegó al lugar encontró a la mujer con un impacto de bala.

El agresor, que tiene un antecedente penal, escapó del lugar pero fue ubicado y detenido poco después. Ahora está imputado.

La Policía también incautó un arma de fuego que se presume fue la utilizada para herir a la mujer.

“De acuerdo con las actuaciones realizadas hasta el momento, no existían denuncias previas entre las personas involucradas”, señalaba el informe policial en la mañana de este jueves.