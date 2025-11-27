Prisión preventiva para el acusado de haber matado a un joven a la salida de un partido en Durazno

Foto: Subrayado. Archivo.

La Justicia imputó a un joven de 21 años por el homicidio de otro de 22, ocurrido el 18 de noviembre en la ciudad de Durazno. La Fiscalía de 1.° turno lo acusó como autor de un delito de homicidio especialmente agravado por el uso de arma de fuego. Le impuso como medida cautelar la prisión preventiva por 120 días, mientras avanza la investigación.

El crimen ocurrió cuando la víctima salía de un partido de fútbol. El joven fue atacado a tiros en la calle: recibió disparos en la cabeza y en la pierna izquierda. Primero fue atendido en el hospital local, pero debido a la gravedad de las heridas lo trasladaron al hospital Maciel, en Montevideo. Murió en CTI horas después.

La Policía indicó que el ataque fue dirigido y que la víctima tenía antecedentes penales. Señaló además que no se trató de un incidente vinculado a otro delito, aunque remarcó que el episodio fue confuso. Los autores iban en motos y el crimen quedó registrado en cámaras de seguridad.

La Dirección de Investigaciones realizó varios allanamientos la semana pasada en busca del responsable, quien fue detenido. Además, en esos procedimientos se incautaron celulares, municiones de distintos calibres, una balanza de precisión, una pistola de aire comprimido, dos rifles y dinero en pesos.

Temas de la nota Joven

Durazno

homicidio