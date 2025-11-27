RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME DE LA CALIFICADORA

Standard & Poor's mantuvo calificación de Uruguay para deuda de corto y largo plazo en pesos y moneda extranjera

"La perspectiva estable refleja nuestra opinión de que el gobierno de Uruguay tomará medidas para reducir gradualmente su déficit fiscal y revertir el reciente aumento de la deuda pública", indica la agencia estadounidense.

S&P-global-foto-afp

La agencia estadounidense Standard & Poor's (S&P Global Ratings) mantuvo la calificación soberana de Uruguay en BBB+ para la deuda de largo plazo y A-2 para la de corto plazo, ambas en moneda extranjera y en pesos, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"La decisión refleja el compromiso del país con la consolidación fiscal y los esfuerzos para fortalecer la credibilidad del Banco Central, lo que respalda el historial de Uruguay de políticas económicas estables y predecibles", destaca el MEF en un comunicado.

"La agencia prevé que el crecimiento de la deuda pública se modere en los próximos años, apoyado por medidas de contención del gasto, aumentos de ingresos y un crecimiento económico moderado", agrega.

El portacontenedores en el puerto de Montevideo. Foto: FocoUy
Según el informe de S&P, "la perspectiva estable refleja nuestra opinión de que el gobierno de Uruguay tomará medidas para reducir gradualmente su déficit fiscal y revertir el reciente aumento de la deuda pública. Esperamos que la implementación de políticas de aumento de ingresos y contención del gasto, junto con un crecimiento moderado del PIB, estabilicen la carga de la deuda pública en los próximos dos años". Además, destaca la continuidad de las principales políticas económicas tras el cambio de gobierno.

La calificadora indica que la flexibilidad monetaria está limitada por el alto nivel de dolarización, pero aclara que "los esfuerzos del Banco Central por anclar la inflación en torno a su meta muestran una credibilidad creciente, lo que sienta las bases para profundizar el crédito en moneda doméstica y fortalecer los canales de transmisión monetaria".

Temas de la nota

