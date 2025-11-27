RECIBÍ EL NEWSLETTER
CARTA A COSSE

Paro y movilización de judiciales por más presupuesto: "No se contemplaron los requerimientos necesarios", afirman

"Si se sigue con este presupuesto, la Justicia empieza a no tener la calidad que debería tener", aseguró Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales.

movilizacion-judiciales-parlamento-presupuesto

La Intergremial de Asociaciones Judiciales, que reúne a magistrados, actuarios, informáticos y funcionarios, se movilizó este jueves en la entrada al Senado, donde se discute el proyecto de ley de presupuesto quinquenal. Los judiciales realizan un paro nacional de 24 horas este 27 de noviembre en reclamo de más recursos para el Poder Judicial.

El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Pablo Elizalde, afirmó que en el presupuesto "no se contemplaron los requerimientos necesarios para un buen funcionamiento del Poder Judicial".

El principal reclamo de las gremiales es mayor presupuesto. Elizalde aseguró que los gobiernos pasan y la asignación de recursos para el Poder Judicial sigue siendo la misma. "La última Rendición de Cuentas fue la más baja de toda la historia de la asignación presupuestal del Poder Judicial", afirmó.

el bid aprobo creditos para nuevo sistema de omnibus rapido con un tramo subterraneo en 18 de julio
Seguí leyendo

El BID aprobó créditos para nuevo sistema de ómnibus rápido con un tramo subterráneo en 18 de Julio

Elizalde reclamó un compromiso de los legisladores y los partidos políticos para que "tomen en cuenta las reivindicaciones y las necesidades del Poder Judicial". "Nosotros, lo que estamos diciendo es que si se sigue con este presupuesto, la Justicia empieza a no tener la calidad que debería tener", indicó.

"Falta de presupuesto significa menos profesionales para hacer pericia, falta de presupuesto son atrasos en las oficinas por sobrecarga de trabajo. Más presupuesto son funcionarios, mejores condiciones para atender principalmente a la gente, que es la que se ve afectada cuando el sistema de justicia no da las respuestas", sostuvo.

Tras un acto en la explanada, tienen previsto entregarle una nota a la vicepresidenta Carolina Cosse para plantearle su problemática. Elizalde comparó el presupuesto del Poder Judicial con el del Parlamento, con casi 5.000 funcionarios en 500 sedes a nivel nacional.

Con respecto al paro, Elizalde afirmó que "en este momento, las oficinas judiciales no están funcionando".

Temas de la nota

Lo más visto

Motociclista está grave tras ser embestido por una camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras
SINIESTRO CONCILIACIÓN

Motociclista está grave tras ser embestido por una camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras
PUNTA CARRETAS

Denuncian que dos adolescentes de 13 y 14 años fueron perseguidos, acosados y amenazados por ser judíos
TRASLADADO DEL EX-COMCAR

Un recluso de 27 años murió en el Clínicas tras ser apuñalado en la cárcel de Santiago Vázquez
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES

"Nos encontramos con una escena dantesca", dijo jefe de Policía de Canelones sobre el triple homicidio en 18 de Mayo
TRES DÍAS DE FIESTA

Así se prepara la parroquia de la Candelaria para la megaboda que tendrá a Carlos Vives con caché millonario

Te puede interesar

El BID aprobó créditos para nuevo sistema de ómnibus rápido con un tramo subterráneo en 18 de Julio
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

El BID aprobó créditos para nuevo sistema de ómnibus rápido con un tramo subterráneo en 18 de Julio
Standard & Poors mantuvo calificación de Uruguay para deuda de corto y largo plazo en pesos y moneda extranjera
INFORME DE LA CALIFICADORA

Standard & Poor's mantuvo calificación de Uruguay para deuda de corto y largo plazo en pesos y moneda extranjera
Paro y movilización de judiciales por más presupuesto: No se contemplaron los requerimientos necesarios, afirman video
CARTA A COSSE

Paro y movilización de judiciales por más presupuesto: "No se contemplaron los requerimientos necesarios", afirman

Dejá tu comentario