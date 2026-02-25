RECIBÍ EL NEWSLETTER
SANTA ROSA-CANELONES

Delincuentes armados rapiñaron a empleado que llevaba recaudación al banco; se llevaron $400.000

La rapiña ocurrió en la tarde de este miércoles en la localidad de Santa Rosa, en el departamento de Canelones. La Policía analiza las cámaras de la zona para dar con los rapiñeros.

santa-rosa-canelones

Delincuentes armados rapiñaron a un empleado de un molino que iba a depositar la recaudación; fuentes policiales indicaron a Subrayado que se llevaron $400.000.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el hombre es el encargado de trasladar la recaudación al banco y fue abordado cuando iba a camino a depositar.

Los individuos abordaron al trabajador a dos cuadras del molino en un auto, lo chocaron de atrás, el empleado se bajó y en ese momento llegaron delincuentes en moto y armados y le roban el maletín.

El hecho ocurrió en la localidad de Santa Rosa, en el departamento de Canelones.

La Policía analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con los rapiñeros.

