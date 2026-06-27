"La fábrica de personajes": espectáculo de la Banda Sinfónica con entrada gratuita

La Banda Sinfónica de Montevideo y el Centro Cultural Florencio Sánchez presentan La fábrica de personajes, un espectáculo de teatro y música en vivo especialmente creado para niños, que podrá disfrutarse del 29 de junio al 3 de julio a las 16 horas, con entrada gratuita y reserva previa.

La propuesta invita a sumergirse en una historia llena de humor, imaginación, emoción y música, ambientada en un antiguo cine-teatro donde un grupo de trabajadores se esfuerza por mantener viva la magia de cada función.

Sin embargo, cuando Aurora, la dueña del lugar, decide emprender un viaje para cumplir sus sueños, el futuro del teatro comienza a transformarse.

A través de esta aventura escénica, el público recorrerá algunas de las más recordadas bandas sonoras de películas infantiles, interpretadas en vivo por la Banda Sinfónica de Montevideo, en un espectáculo que combina actuación y música para celebrar el poder de la imaginación y el encuentro con las artes. La fábrica de personajes cuenta con dramaturgia y dirección de Apa Angeloni, dirección musical de Maximiliano Burghi y la participación del elenco del Teatro Comunitario del Cerro.

Esta coproducción entre la Banda Sinfónica de Montevideo y el Centro Cultural Florencio Sánchez forma parte de las propuestas culturales impulsadas por la Intendencia de Montevideo para acercar experiencias artísticas a las infancias y sus familias.

Funciones

Del 29 de junio al 3 de julio

16:00 horas

Centro Cultural Florencio Sánchez

Entrada gratuita con reserva previa

Teléfono: 1950 8921

WhatsApp: 099 774 039