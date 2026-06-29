Una camioneta protagonizó un siniestro fatal al volcar en el camino Las Garzas en Rocha, en el paraje Costas de la Laguna, a 20 kilómetros de Cebollati.
Murió un hombre de 70 años al volcar la camioneta que conducía y en la que viajaba con su hijo en Rocha
El hijo de la víctima resultó ileso. El siniestro ocurrió en un paraje cercano a Cebollati, conocido como Costas de la Laguna.
El conductor era un hombre de 70 años, que falleció. Viajaba junto a su hijo, de 35 años, quien resultó ileso.
La víctima fatal era un conocido productor de la zona.
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