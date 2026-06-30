RECIBÍ EL NEWSLETTER
URUGUAY ASUME PRESIDENCIA DEL MERCOSUR

Orsi promoverá en el Mercosur una mayor cooperación en seguridad: "El delito no conoce de fronteras"

El presidente Orsi habló este martes en el Cumbre del Mercosur. Asume la presidencia rotativa del bloque durante el próximo semestre. Convocará al primer foro empresarial Mercosur – Unión Europea.

Orsi en la Cumbre del Mercosur de Paraguay. Foto: captura de pantalla de la transmisión oficial.

Orsi en la Cumbre del Mercosur de Paraguay. Foto: captura de pantalla de la transmisión oficial.

El presidente Orsi asumió este martes en Paraguay la presidencia rotativa (pro tempore) del Mercosur, y en ese marco anunció cuáles serán sus prioridades de gestión del bloque regional durante el próximo semestre.

Habló de temas comerciales, políticos y educativos, y destacó a la seguridad como uno de los “asuntos que ningún país puede resolver solo”.

En este sentido dijo que impulsará “una mayor integración y cooperación en el intercambio de información” entre los países del Mercosur, porque así como “el delito no conoce de fronteras”, la “cooperación y la capacidad de respuesta tampoco”.

en vivo: orsi participa en paraguay de la cumbre del mercosur y asume la presidencia rotativa del bloque
Seguí leyendo

En vivo: Orsi participa en Paraguay de la Cumbre del Mercosur y asume la presidencia rotativa del bloque

La mención de Orsi al tema de la seguridad ocurre en momentos en que se informa de grupos criminales de un país, por ejemplo Brasil con el Primer Comando Capital (PCC), que operan en varios países de la región a través de la frontera.

Un ejemplo de la cooperación regional en temas de seguridad fue la captura hace pocos meses del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, extraditado de inmediato a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por tráfico de drogas, lavado de dinero y narcoterrorismo.

En cuanto a la frontera, Orsi agregó que se plante mejorar la integración en las ciudades fronterizas, con “la modernización de las áreas de control integrado de bienes y personas”. “El verdadero sentido de la integración es cuando llega a la gente”, destacó.

Comercio e integración

En cuanto al comercio, Orsi destacó la concreción del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, y en ese sentido dijo que su prioridad para el próximo semestre será “convocar al primer foro empresarial Mercosur-Unión Europea”.

También se propuso avanzar en los acuerdos comerciales con Canadá, Emiratos Árabes Unidos, India y Japón.

Orsi dijo en su discurso en la Cumbre de presidentes que ante la situación internacional actual “la respuesta no puede ser aislarnos”. “Queremos un Mercosur más abierto y moderno, que produzca beneficios concretos para nuestros ciudadanos”, apuntó.

Sostuvo que los acuerdos comerciales son “una oportunidad y también una responsabilidad”, y se pronunció por “eliminar obstáculos internos en el Mercosur”.

Solidaridad

Orsi expresó solidaridad “con el gobierno y el pueblo de Bolivia frente a la compleja situación que han vivido”, y felicitó a Colombia y a Perú “por el proceso electoral” de las últimas semanas que definió a Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori como presidentes electos, respectivamente.

También expresó solidaridad con Venezuela por las víctimas de los terremotos de la semana pasada, y destacó que el Mercosur acordó enviar ayuda coordinada.

Temas de la nota

Lo más visto

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
Canelones, ruta 6

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
en camino las garzas

Murió un hombre de 70 años al volcar la camioneta que conducía y en la que viajaba con su hijo en Rocha
FEMICIDIO COMO HIPÓTESIS

Detuvieron a la pareja de la mujer de 66 años hallada muerta con un golpe en la cabeza en su casa
VIDEO MUESTRA EL ROBO

Robaron dos perras de una casa en Barros Blancos y su dueña pide ayuda para encontrarlas: "Son mi familia"
En rosario, colonia

Un niño de 12 años murió luego de que otro menor le disparara mientras manipulaba el arma de su madre policía

Te puede interesar

Anuncian hoy de tarde los precios de los combustibles para julio: la Ursec indicó baja de naftas y leve suba del gasoil video
COMBUSTIBLES

Anuncian hoy de tarde los precios de los combustibles para julio: la Ursec indicó baja de naftas y leve suba del gasoil
OSE lanzó licitación internacional para construir la represa de Casupá, mientras trabaja en la autorización ambiental video
OBRAS COMENZARÁN EN 2027

OSE lanzó licitación internacional para construir la represa de Casupá, mientras trabaja en la autorización ambiental
Orsi en la Cumbre del Mercosur de Paraguay. Foto: captura de pantalla de la transmisión oficial. video
URUGUAY ASUME PRESIDENCIA DEL MERCOSUR

Orsi promoverá en el Mercosur una mayor cooperación en seguridad: "El delito no conoce de fronteras"

Dejá tu comentario