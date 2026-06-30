Orsi promoverá en el Mercosur una mayor cooperación en seguridad: "El delito no conoce de fronteras"

Orsi en la Cumbre del Mercosur de Paraguay. Foto: captura de pantalla de la transmisión oficial.

El presidente Orsi asumió este martes en Paraguay la presidencia rotativa (pro tempore) del Mercosur, y en ese marco anunció cuáles serán sus prioridades de gestión del bloque regional durante el próximo semestre.

Habló de temas comerciales, políticos y educativos, y destacó a la seguridad como uno de los “asuntos que ningún país puede resolver solo”.

En este sentido dijo que impulsará “una mayor integración y cooperación en el intercambio de información” entre los países del Mercosur, porque así como “el delito no conoce de fronteras”, la “cooperación y la capacidad de respuesta tampoco”.

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La mención de Orsi al tema de la seguridad ocurre en momentos en que se informa de grupos criminales de un país, por ejemplo Brasil con el Primer Comando Capital (PCC), que operan en varios países de la región a través de la frontera.

Un ejemplo de la cooperación regional en temas de seguridad fue la captura hace pocos meses del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, extraditado de inmediato a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por tráfico de drogas, lavado de dinero y narcoterrorismo.

En cuanto a la frontera, Orsi agregó que se plante mejorar la integración en las ciudades fronterizas, con “la modernización de las áreas de control integrado de bienes y personas”. “El verdadero sentido de la integración es cuando llega a la gente”, destacó.

Comercio e integración

En cuanto al comercio, Orsi destacó la concreción del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, y en ese sentido dijo que su prioridad para el próximo semestre será “convocar al primer foro empresarial Mercosur-Unión Europea”.

También se propuso avanzar en los acuerdos comerciales con Canadá, Emiratos Árabes Unidos, India y Japón.

Orsi dijo en su discurso en la Cumbre de presidentes que ante la situación internacional actual “la respuesta no puede ser aislarnos”. “Queremos un Mercosur más abierto y moderno, que produzca beneficios concretos para nuestros ciudadanos”, apuntó.

Sostuvo que los acuerdos comerciales son “una oportunidad y también una responsabilidad”, y se pronunció por “eliminar obstáculos internos en el Mercosur”.

Solidaridad

Orsi expresó solidaridad “con el gobierno y el pueblo de Bolivia frente a la compleja situación que han vivido”, y felicitó a Colombia y a Perú “por el proceso electoral” de las últimas semanas que definió a Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori como presidentes electos, respectivamente.

También expresó solidaridad con Venezuela por las víctimas de los terremotos de la semana pasada, y destacó que el Mercosur acordó enviar ayuda coordinada.