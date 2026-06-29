Un niño de 12 años murió al recibir un disparo de arma de fuego en la ciudad de Rosario, en Colonia. Ocurrió este domingo sobre las 17:00.
Un niño de 12 años murió luego de que otro menor le disparara mientras manipulaba el arma de su madre policía
Ocurrió en la ciudad de Rosario, Colonia. La víctima fue ingresada a un centro médico pero no sobrevivió a la herida recibida.
Un menor de 11 años fue quien le disparó cuando manipulaba el arma de reglamento de su madre policía, señala la información otorgada a Subrayado por el fiscal del caso, Hugo Pereira.
El niño herido fue trasladado en ambulancia a una mutualista donde fue asistido pero no sobrevivió debido a la gravedad de la herida.
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Pereira, quien encabeza la Fiscalía de Rosario, está abocado a la investigación, junto a la Policía local.
El jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, brindará una rueda de prensa a las 15:00 en la Jefatura. De momento, el Ministerio del Interior y la Jefatura no han adelantado información.
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MSP
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