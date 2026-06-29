Dos perras de raza bulldog francés fueron robadas el pasado viernes de la casa de su dueña, Tatiana, en Barros Blancos, y aún no pudieron ser recuperadas. El número para comunicarse con la dueña en caso de tener información es 095 629448.
Robaron dos perras de una casa en Barros Blancos y su dueña pide ayuda para encontrarlas: "Son mi familia"
El robo quedó registrado en cámara de seguridad: allí se ve cómo dos hombres salen corriendo con las perras en brazos.
Responden a los nombres de Rubena y Cloe, y su propietaria publicó en redes sociales que paga recompensa a quién las devuelva.
El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. En estas imágenes se muestra cómo dos hombres salen corriendo con los animales.
"Mucho cuidado": Nubel Cisneros anunció "importantes nieblas y neblinas" para la madrugada y ola de frío polar el jueves
La mujer también denunció que la están extorsionando por redes sociales, y le piden dinero sin garantía de entregarle sus mascotas. También la amenazaron, contó.
Tatiana presentó la denuncia policial.
“Fui a la Seccional, expliqué lo que me estaba pasando, a ver si podían buscar con la cédula a la persona. No me dieron ni pelota, buscaron, no me querían mostrar la foto, tenía que esperar hasta que viniera el comisario. Y mientras estaba esperando, me estaban escribiendo ellos a ver si había hecho la transferencia”, relató.
“Tienen mucho valor para mí. Son mis mascotas, son mi familia. Las quiero recuperar”, expresó.
Dejá tu comentario