Robaron dos perras de una casa en Barros Blancos y su dueña pide ayuda para encontrarlas: "Son mi familia"

Dos perras de raza bulldog francés fueron robadas el pasado viernes de la casa de su dueña, Tatiana, en Barros Blancos , y aún no pudieron ser recuperadas. El número para comunicarse con la dueña en caso de tener información es 095 629448.

Responden a los nombres de Rubena y Cloe, y su propietaria publicó en redes sociales que paga recompensa a quién las devuelva.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. En estas imágenes se muestra cómo dos hombres salen corriendo con los animales.

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La mujer también denunció que la están extorsionando por redes sociales, y le piden dinero sin garantía de entregarle sus mascotas. También la amenazaron, contó.

Tatiana presentó la denuncia policial.

“Fui a la Seccional, expliqué lo que me estaba pasando, a ver si podían buscar con la cédula a la persona. No me dieron ni pelota, buscaron, no me querían mostrar la foto, tenía que esperar hasta que viniera el comisario. Y mientras estaba esperando, me estaban escribiendo ellos a ver si había hecho la transferencia”, relató.

“Tienen mucho valor para mí. Son mis mascotas, son mi familia. Las quiero recuperar”, expresó.