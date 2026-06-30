OSE lanzó licitación internacional para construir la represa de Casupá, mientras trabaja en la autorización ambiental

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, oficializó este martes el llamado a licitación internacional para la construcción de la represa de Casupá en Florida, con una inversión de 130 millones de dólares.

"Para OSE hoy es un hito importante", afirmó. Ferreri indicó que se viene trabajando en este y en otros proyectos con un enfoque sistémico que permitirá asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana hacia 2045. "Eso nos da previsibilidad y certezas a la población de poder contar con agua potable en cantidad y calidad suficientes", aseguró.

Recordó que se renegoció el proyecto Neptuno y que en setiembre comenzarán las obras de la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, con un proceso de desinfección con ozono que no genera trihalometanos en el agua. Además, se construirá la séptima línea de bombeo y una solución para el abastecimiento de agua potable en la zona este de la Costa de Oro, que hoy no tiene redes de agua potable.

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La nueva represa de Casupá, junto con las reservas que hay actualmente, se llegará a cerca de 200 millones de metros cúbicos de agua bruta dulce represada. Según Ferreri, la reserva de agua permitirá un año de abastecimiento sin lluvias.

En paralelo, OSE trabaja en la autorización ambiental previa, que espera obtener en octubre o noviembre de este año. Una vez obtenida la misma, se adjudicará la licitación sobre fin de año, para que en los primeros meses de 2027 comiencen las obras.

Hay cuatro consorcios precalificados: CCCC-YREC-Impacto (integrado por las empresas CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co.Ltd.; YellowRiver Engineering Consulting Co.Ltd; e Impacto Construcciones S.A.); Consorcio Casupá (integrado por SinoHydro10 y Grinor); Rovella CVC y Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco- Berkes y Toniolo Busnello).