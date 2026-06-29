Detuvieron a la pareja de la mujer de 66 años hallada muerta con un golpe en la cabeza en su casa

La Policía detuvo a la pareja de la mujer de 66 años que fue hallada muerta con un golpe en la cabeza este lunes de mañana en el patio interno de su casa de la Aguada.

Se trata de un hombre de 65 años, que fue detenido por inconsistencias en su relato, dijeron a Subrayado fuentes de la investigación.

Aseguró que había ido al médico esta mañana, pero tras el análisis de las cámaras de seguridad, se libró una orden y fue detenido por personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía, como principal sospechoso del crimen ocurrido en una vivienda ubicada en Emilia Pardo Bazán esquina Hocquart.

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El femicidio como principal hipótesis de caso avanza en la investigación de la Policía y de la Fiscalía de Homicidios de 2º turno, a cargo de Mirta Morales.

El hombre dijo que salió de la casa sobre las 7:00 de la mañana hacia una mutualista y, dos horas después, sobre las 9:00, la hija de la víctima, que vive en un apartamento ubicado en el mismo predio, la encontró y llamó a la Policía.

Cerca del cuerpo los investigadores encontraron una baldosa y una piedra, elementos con los que se presume que la mujer fue atacada.