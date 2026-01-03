Principales sectores del Frente Amplio condenan y rechazan ataque a Venezuela

El Movimiento de Participación Popular (MPP) condenó los ataques de Estados Unidos a Venezuela expresando que "el gobierno de los Estados Unidos de América, liderado por el Presidente Donald Trump, ha cruzado un límite inaceptable, trayendo la guerra a suelo sudamericano. La obsesión por hacerse del petróleo de Venezuela, se expresa hoy con bombas. Repudiamos enfáticamente estas acciones y condenamos, una vez más, la imposición por la fuerza y derramamiento de sangre llevado a cabo por los EEUU, violando todo derecho internacional, y amenazando gravemente la paz y la soberanía de nuestro continente".