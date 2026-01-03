El Movimiento de Participación Popular (MPP) condenó los ataques de Estados Unidos a Venezuela expresando que "el gobierno de los Estados Unidos de América, liderado por el Presidente Donald Trump, ha cruzado un límite inaceptable, trayendo la guerra a suelo sudamericano. La obsesión por hacerse del petróleo de Venezuela, se expresa hoy con bombas. Repudiamos enfáticamente estas acciones y condenamos, una vez más, la imposición por la fuerza y derramamiento de sangre llevado a cabo por los EEUU, violando todo derecho internacional, y amenazando gravemente la paz y la soberanía de nuestro continente".
Principales sectores del Frente Amplio condenan y rechazan ataque a Venezuela
El MPP condenó los ataques y afirma que EEUU "ha cruzado un límite inaceptable" y el Partido Comunista dijo que "el ataque de EEUU viola toda la legislación internacional y desata una guerra en nuestro continente".
El Partido Comunista de Uruguay afirma que "el ataque de EEUU viola toda la legislación internacional y desata una guerra en nuestro continente. Solidaridad con Venezuela", mientras que el Movimiento de Liberación Nacional "repudia enfáticamente los ataques a la hermana República Bolivariana de Venezuela".
El Partido Socialista rechazan "de manera absoluta la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela".
Seguí leyendo
Trump dice que EEUU no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder
Temas de la nota
Lo más visto
SINIESTRO EN RUTA 136
Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS
Fin de semana con alivio en la temperatura, pero los Reyes traen otra vez el calor por encima de 30º
INUMET
Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
ÚLTIMO MOMENTO
Trump asegura que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela
ROCHA
Dejá tu comentario