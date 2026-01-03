RECIBÍ EL NEWSLETTER
Estados Unidos a Venezuela

Principales sectores del Frente Amplio condenan y rechazan ataque a Venezuela

El MPP condenó los ataques y afirma que EEUU "ha cruzado un límite inaceptable" y el Partido Comunista dijo que "el ataque de EEUU viola toda la legislación internacional y desata una guerra en nuestro continente".

000_89HD7CZ

El Movimiento de Participación Popular (MPP) condenó los ataques de Estados Unidos a Venezuela expresando que "el gobierno de los Estados Unidos de América, liderado por el Presidente Donald Trump, ha cruzado un límite inaceptable, trayendo la guerra a suelo sudamericano. La obsesión por hacerse del petróleo de Venezuela, se expresa hoy con bombas. Repudiamos enfáticamente estas acciones y condenamos, una vez más, la imposición por la fuerza y derramamiento de sangre llevado a cabo por los EEUU, violando todo derecho internacional, y amenazando gravemente la paz y la soberanía de nuestro continente".

El Partido Comunista de Uruguay afirma que "el ataque de EEUU viola toda la legislación internacional y desata una guerra en nuestro continente. Solidaridad con Venezuela", mientras que el Movimiento de Liberación Nacional "repudia enfáticamente los ataques a la hermana República Bolivariana de Venezuela".

El Partido Socialista rechazan "de manera absoluta la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela".

trump dice que eeuu no permitira que nadie del regimen de maduro tome el poder
Seguí leyendo

Trump dice que EEUU no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MPP609/status/2007428619799351498&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pcu_uy/status/2007437380672753724&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLN_Tupamaros/status/2007404005811748938&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Socialistas90/status/2007436061421564133&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.
SINIESTRO EN RUTA 136

Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con alivio en la temperatura, pero los Reyes traen otra vez el calor por encima de 30º
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
ÚLTIMO MOMENTO

Trump asegura que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela
ROCHA

Un niño está grave tras caer en una piscina en La Paloma; fue trasladado de urgencia hacia Maldonado

Te puede interesar

Orsi en la entrevista con Búsqueda: Foto: FocoUy
relaciones internacionales

Orsi convoca a su gabinete ante situación de Venezuela: "el fin no puede justificar los medios"
Trump dice que EEUU no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder
Internacionales

Trump dice que EEUU no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder
Uruguay rechaza la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela
venezuela

Uruguay rechaza la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

Dejá tu comentario