Orsi designó al general Mario Moreira como el primer jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa

El presidente Yamandú Orsi designó como primer jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, al general Mario Moreira, que fue comandante de la División de Ejército II y que está al frente de Sanidad Militar, dijeron a Subrayado fuentes del gobierno.

La designación implica confiar la responsabilidad de seguridad para operaciones de magnitud, agregaron los informantes.

El cargo de jefe de Operaciones no tiene antecedentes en el Ejército e implica el manejo de todas las operaciones en el Estado Mayor de la Defensa.

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La resolución fue firmada por el presidente y el ministro de Defensa Nacional interino, Joel Rodríguez.

El general Moreira estuvo al frente de Enseñanza Militar, ahora de toda el área de Salud, y en lo operativo fue el comandante del Ejército para el área comprendida por San José, Colonia, Soriano, Flores, Durazno y Florida.