Primeras reacciones de figuras políticas uruguayas al ataque de Estados Unidos a Venezuela

Donald Trump ordenó ataques militares a gran escala el sábado en Venezuela , y afirmó que el líder del país, Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar un gobierno narcotraficante, había sido capturado y sacado del país en un vuelo.

En el mundo, y en Uruguay, comienzan a aparecer las reacciones al ataque y opiniones de distintas figuras politicas.

Washington Abdala fue uno de los primeros en postear en X un mensaje "La caída de Nicolás Maduro fue imprescindible para la recuperación democrática de Venezuela. Los análisis se harán oportunamente pero el fin de un tirano de esta especie es una buena noticia", expresó.

Trump dice que EEUU no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder

La caída de Nicolás Maduro fue imprescindible para la recuperación democrática de Venezuela. Los análisis se harán oportunamente pero el fin de un tirano de esta especie es una buena noticia. Ahora Venezuela unida por detrás de sus gobernantes legítimos tendrán la palabra. Es el… — Washington Abdala (@turkabdala) January 3, 2026

También Rafael Michelini y el diputado colorado Felipe Schipani se expresaron sobre el tema en redes sociales.

Schipani publicó “¡Viva Venezuela libre!”, mientras que Michelini dijo que "la condena tiene que ser total y radical. Del pueblo uruguayo y de nuestro gobierno. La no intervención es un principio básico de la convivencia en el mundo!".

Gerardo Sotelo expresó que "Venezuela, más cerca de la libertad Esta madrugada cayó el payaso sanguinario de Nicolás Maduro, que lideraba un régimen ilegítimo y cruel, a manos del poderío militar de EE.UU.".

Venezuela, más cerca de la libertad



Aunque es muy pronto para saber qué pasará, tengamos presente que el cambio de régimen lo había… pic.twitter.com/WycpolgoyH — Gerardo Sotelo (@Cybertario) January 3, 2026

El senador Daniel Caggiani dijo que "todos los Uruguayos y Uruguayas ,sin importar partido politico o ideología, debemos condenar esta agresión bélica estadounidense presidido por Donald Trump en suelo Venezolano y exigir su inmediato cese", mientras que Javier García opinó "Entre Venezuela libre y democrática y la dictadura criminal y corrupta de Maduro, no hay punto medio. El silencio y mirar para el costado es la complicidad con el régimen que asesinó, torturó y desapareció a miles de venezolanos. Bienvenida Venezuela libre, democrática y en paz".

Se está desarrollando un ataque militar al pueblo de la hermana Republica de Venezuela.



Los principios de autodeterminación y no intervención para nuestro pais son ejes cardinales de nuestra politica exterior y nuestro posicionamiento histórico.



Todos los Uruguayos y Uruguayas… — Daniel Caggiani (@DCaggiani) January 3, 2026