Primera de tres jornadas de vacunación gratuita a perros y gatos tras nuevo caso de murciélago con rabia

La presidenta de la Comisión Nacional de Zoonosis, Gabriela Willat, aseguró este lunes que se realiza una vigilancia más eficiente tras la aparición del segundo caso de un murciélago con rabia en Montevideo, detectado en inmediaciones del edificio donde funciona Zoonosis en Pocitos.

Willat afirmó que a medida que lleguen más muestras podrán aparecer más casos, pero descartó que haya alarma. "Sabemos que circula entre los murciélagos, no queremos que llegue a las mascotas", indicó. "Tampoco es un tema de perseguir murciélagos, son parte de la fauna, son benéficos, insectívoros", agregó.

La especialista sostuvo que los murciélagos también padecen la enfermedad y mueren por rabia.

Seguí leyendo MSP confirma otro caso de murciélago con rabia y llama a jornadas de vacunación de perros y gatos

A partir de la aparición de un nuevo caso, se activa el protocolo que consiste en establecer un área, se realizan visitas a las viviendas y se hacen recomendaciones a los vecinos y se les entrega información. Además, se vacunan perros y gatos en la zona.

Willat exhortó no tocar a los murciélagos, porque el virus se transmite entre ellos por la lamida y queda alojado en su piel, y solo el contacto con un animal infectado se considera exposición, debiendo la persona recibir la vacuna.

Perros y gatos pueden ser vacunados contra la rabia a partir de los tres meses de vida. Las dosis se aplican en la Comisión Nacional de Zoonosis, ubicada en bulevar España 2673 los días 8, 9 y 10 de diciembre de 9 a 16 horas. Luego, deberá repetirse anualmente durante toda la vida del animal.

En el caso de los gatos, solicitan que sean llevados en una transportadora y los perros atados con correa y collar. La vacunación es gratuita para todos los tenedores de mascotas que lo soliciten.

VACUNACION RABIA

Willat destacó la efectividad de la vacuna para proteger a perros y gatos del virus e indirectamente a las personas. Recordó que la rabia afecta al sistema nervioso central que da cierta agresividad e irritación a perros y gatos, parálisis y trastornos neurológicos, y se transmite a través de mordeduras o arañazos y mediante la saliva.

Este lunes, fue la primera jornada de vacunación gratuita con buena presencia en la Comisión de Zoonosis y varias personas contaron por qué llevaron a sus mascotas a inmunizar.