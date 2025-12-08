RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN COMISIÓN DE ZOONOSIS

Primera de tres jornadas de vacunación gratuita a perros y gatos tras nuevo caso de murciélago con rabia

Gabriela Willat, de la Comisión de Zoonosis, brindó recomendaciones para los humanos y las mascotas. Se aconseja vacunar a los animales a partir de los 3 meses y una vez al año. La vacunación va hasta el miércoles 10 de 9 a 16 horas en bulevar España 2673.

comision-zoonosis-edificio-bulevar-artigas-pocitos

La presidenta de la Comisión Nacional de Zoonosis, Gabriela Willat, aseguró este lunes que se realiza una vigilancia más eficiente tras la aparición del segundo caso de un murciélago con rabia en Montevideo, detectado en inmediaciones del edificio donde funciona Zoonosis en Pocitos.

Willat afirmó que a medida que lleguen más muestras podrán aparecer más casos, pero descartó que haya alarma. "Sabemos que circula entre los murciélagos, no queremos que llegue a las mascotas", indicó. "Tampoco es un tema de perseguir murciélagos, son parte de la fauna, son benéficos, insectívoros", agregó.

La especialista sostuvo que los murciélagos también padecen la enfermedad y mueren por rabia.

msp confirma otro caso de murcielago con rabia y llama a jornadas de vacunacion de perros y gatos
Seguí leyendo

MSP confirma otro caso de murciélago con rabia y llama a jornadas de vacunación de perros y gatos

A partir de la aparición de un nuevo caso, se activa el protocolo que consiste en establecer un área, se realizan visitas a las viviendas y se hacen recomendaciones a los vecinos y se les entrega información. Además, se vacunan perros y gatos en la zona.

Willat exhortó no tocar a los murciélagos, porque el virus se transmite entre ellos por la lamida y queda alojado en su piel, y solo el contacto con un animal infectado se considera exposición, debiendo la persona recibir la vacuna.

VACUNACIÓN

Perros y gatos pueden ser vacunados contra la rabia a partir de los tres meses de vida. Las dosis se aplican en la Comisión Nacional de Zoonosis, ubicada en bulevar España 2673 los días 8, 9 y 10 de diciembre de 9 a 16 horas. Luego, deberá repetirse anualmente durante toda la vida del animal.

En el caso de los gatos, solicitan que sean llevados en una transportadora y los perros atados con correa y collar. La vacunación es gratuita para todos los tenedores de mascotas que lo soliciten.

VACUNACION RABIA

Willat destacó la efectividad de la vacuna para proteger a perros y gatos del virus e indirectamente a las personas. Recordó que la rabia afecta al sistema nervioso central que da cierta agresividad e irritación a perros y gatos, parálisis y trastornos neurológicos, y se transmite a través de mordeduras o arañazos y mediante la saliva.

Este lunes, fue la primera jornada de vacunación gratuita con buena presencia en la Comisión de Zoonosis y varias personas contaron por qué llevaron a sus mascotas a inmunizar.

GENTE VACUNACION

Temas de la nota

Lo más visto

Hoy te despedimos con el alma rota de dolor: el mensaje de Karina Vignola
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
LUTO EN LA COMUNICACIÓN

Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años
PABLO CAGGIANI

ANEP define calendario 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre
ACCESOS, ZONA CAPURRO

Conductora alcoholizada se cruzó de senda en los accesos y chocó de frente a otro auto

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 36% aprueba y 36% desaprueba
Femicidio en Treinta y Tres: Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar, señalan desde colectivo video
Colectivo Feminista Ana Yacobazzo

Femicidio en Treinta y Tres: "Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar", señalan desde colectivo
Advertencia naranja por tormentas fuertes y severas. Foto: FocoUy video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical

Dejá tu comentario