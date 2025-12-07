MSP confirma otro caso de murciélago con rabia y llama a jornadas de vacunación de perros y gatos

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) confirmó un nuevo caso de murciélago con rabia en Montevideo y anunció tres días especiales de vacunación de mascotas para evitar que la enfermedad llegue a perros y gatos, y de ahí, eventualmente, a humanos.

El murciélago con rabia fue detectado en Pocitos, justo “en las inmediaciones de la Comisión Nacional de Zoonosis”, ubicada en Bulevar España 2673, dice el comunicado del MSP, y destaca que “afortunadamente no se registraron personas expuestas en este evento”.

“Ante esta situación, equipos técnicos de la Comisión Nacional de Zoonosis recorrieron la zona para reforzar las medidas preventivas, entregando material informativo a los vecinos e invitándolos a concurrir con sus perros y gatos a la jornada de vacunación gratuita contra la rabia que se desarrollará este lunes, martes y miércoles en un puesto fijo instalado en la propia sede de la Comisión”, detalla el comunicado oficial.

El MSP “recuerda a la población que la rabia es una enfermedad viral que se transmite a las personas por mordeduras o arañazos de animales infectados y que los murciélagos, al igual que perros y gatos sin vacunación vigente y algunos animales silvestres, pueden portar el virus”.

“No se debe manipular un murciélago sin protección y, en caso de contacto directo, mordedura o arañazo, se debe consultar de inmediato en un servicio de salud y notificar al Ministerio de Salud Pública al teléfono 1934 interno 4010”, dice el comunicado.

El MSP recuerda también que “los murciélagos forman parte de la fauna autóctona y cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema. Por ello, se recomienda no atacarlos ni intentar eliminarlos, sino aplicar las pautas de exclusión segura y mantener al día la vacunación de perros y gatos”.

Para las jornadas de vacunación se recomienda llevar a los perros con collar y correa, y a los gatos en un transportador “para garantizar la seguridad de los animales y del personal”. En caso de contar con carnet de vacunación, se recomienda presentarlo.

Por consultas, la Comisión Nacional de Zoonosis dispone de los teléfonos 2709 9258 y 1934 4052.

Un consejo: no tocar al murciélago

La directora general de coordinación del MSP Zaida Arteta recordó que lo más importante es no tocar al murciélago si se lo encuentra dentro de la casa:

