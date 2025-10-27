RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Primavera fresca de mañana y templada de tarde, con posibilidad de lluvias el miércoles

La primavera sigue estos días con mañanas que van de frías a frescas y tardes templadas o cálidas. El miércoles desmejora con posibilidad de lluvias. El informe de Nubel Cisneros.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza con frío y nubosidad variable, observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo ligeramente nublado, presentándose frío en la noche.

El martes la mañana se presentará fría, húmeda e inestable con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida con cielo parcialmente nublado, presentándose fresca en la noche.

El miércoles el inicio de jornada será frío a fresco con gradual aumento de nubosidad y humedad. La tarde continuará templada a cálida con pasaje de abundante nubosidad generando lluvias aisladas.

Lunes 27

Zona Norte: máxima 24º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 10º

Martes 28

Zona Norte: máxima 23º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

Miércoles 29

Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º

