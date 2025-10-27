La primavera sigue estos días con mañanas que van de frías a frescas y tardes templadas o cálidas. El miércoles desmejora con posibilidad de lluvias. El informe de Nubel Cisneros.
Primavera fresca de mañana y templada de tarde, con posibilidad de lluvias el miércoles
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza con frío y nubosidad variable, observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo ligeramente nublado, presentándose frío en la noche.
El martes la mañana se presentará fría, húmeda e inestable con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida con cielo parcialmente nublado, presentándose fresca en la noche.
El miércoles el inicio de jornada será frío a fresco con gradual aumento de nubosidad y humedad. La tarde continuará templada a cálida con pasaje de abundante nubosidad generando lluvias aisladas.
Lunes 27
Zona Norte: máxima 24º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 10º
Martes 28
Zona Norte: máxima 23º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º
Miércoles 29
Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º
