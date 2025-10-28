RECIBÍ EL NEWSLETTER

Banco Central presentó moneda conmemorativa por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia

"Es moderna y es clásica", afirmó el presidente del Banco Central, quien explicó cómo se procedió para poder acuñar la moneda.

moneda-200-años-independencia

En el marco de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, el Banco Central del Uruguay presentó una moneda conmemorativa

"El Banco Central quiso estar presente a través de un hito que es la presentación de esta moneda conmemorativa", dijo Julio Luis Sanguinetti, presidente del Banco Central.

"Recordemos que la acuñación de moneda necesita una ley, y fue aprobada en el año 2024, a sugerencia del Directorio del año 2023. Ahora tenemos la moneda pronta", agregó el jerarca, quien destacó el diseño, cuadrado, y explicó que suelen ir para colecciones, por lo que "había que hacer algo importante".

"Es moderna y es clásica. Moderna por la forma, clásica porque los dos motivos, en anverso y reverso, uno es el monumento en Florida, de 1879, una Libertad con espada y aquellos motivos clásicos del siglo XIX, y del otro lado, un detalle de un cuadro de Eduardo Amezaga", detalló Sanguinetti.

La jefa de gestión Numismática del Banco Central, María Laura Pintos, explicó a subrayado cómo se acuña una moneda.

BICENTENARIO MONEDAS DOS

