Banco Central presentó moneda conmemorativa por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia

En el marco de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, el Banco Central del Uruguay presentó una moneda conmemorativa

"El Banco Central quiso estar presente a través de un hito que es la presentación de esta moneda conmemorativa", dijo Julio Luis Sanguinetti, presidente del Banco Central.

"Recordemos que la acuñación de moneda necesita una ley, y fue aprobada en el año 2024, a sugerencia del Directorio del año 2023. Ahora tenemos la moneda pronta", agregó el jerarca, quien destacó el diseño, cuadrado, y explicó que suelen ir para colecciones, por lo que "había que hacer algo importante".

"Es moderna y es clásica. Moderna por la forma, clásica porque los dos motivos, en anverso y reverso, uno es el monumento en Florida, de 1879, una Libertad con espada y aquellos motivos clásicos del siglo XIX, y del otro lado, un detalle de un cuadro de Eduardo Amezaga", detalló Sanguinetti.

La jefa de gestión Numismática del Banco Central, María Laura Pintos, explicó a subrayado cómo se acuña una moneda.