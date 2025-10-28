"Me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió"; Orsi respondió a dichos de Lacalle Pou sobre Cardama

El presidente Yamandú Orsi respondió este martes a los dichos de Luis Lacalle Pou que afirmó que al actual mandatario lo "arrastraron a una operación política" en la denuncia del gobierno uruguayo contra la garantía de Cardama.

"Suelo no ser comentarista de comentarios, pero me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió no solo el presidente sino varios actores del gobierno anterior, cuando nosotros lo que habíamos dicho es que había una empresa que había hecho las cosas mal", afirmó. "Me hubiese gustado que salieran más en la defensa del Estado y no tanto en defensa de la empresa", agregó.

"El expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera, yo también puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí de repente se portaron", señaló. "Yo creo que fueron traicionados o engañados de manera evidente", acotó.

Orsi se mostró sorprendido por la inmediatez de los cuestionamientos desde el anterior gobierno.