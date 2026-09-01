MTOP informó sobre afectación en el tránsito por Avenida de las Americas este miércoles entre las 11 y las 14 horas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que entre las 11 y las 14 horas del miércoles se interrumpirá el tránsito en Avenida de las Américas en ambos sentidos, entre Avenida a la Playa y la rotonda de Avenida de las Américas y ruta 101.

Los vehículos serán desviados por Avenida a la Playa, Avenida Wilson Ferreira Aldunate y la rotonda de la ruta 101. También se instalará cartelería en varios puntos de la zona para informar sobre las alternativas.

Las obras forman parte del proyecto de mejora del acceso este, y en esta etapa, también comenzará el retiro controlado de árboles, dentro del plan de mitigación ambiental, que prevé plantar dos ejemplares por cada uno retirado.

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También se restringirá el acceso peatonal al Parque Roosevelt, en una distancia mínima de 150 metros de la zona intervenida.

Las líneas de ómnibus que pasan por Avenida de las Américas también serán desviadas, y la parada en sentido aeropuerto se trasladará 150 metros.

Policía Caminera y la Intendencia de Canelones ordenarán la circulación en la zona durante la jornada.