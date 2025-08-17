Jornadas lluviosas, húmedas y temperaturas en ascenso: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de semana

Este domingo tendremos un comienzo de jornada frio con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, según el pronóstico de Nubel Cisneros .

La tarde continuará con temperaturas frescas a templadas con cielo parcialmente nublado, en las primeras horas permanecerá inestable la zona costera.

El lunes comienza muy fresco y húmedo con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

La tarde seguirá templada en el sur y este y ligeramente cálida en el norte con cielo parcialmente nublado.

El martes la mañana será fresca y húmeda con cielo nublado a cubierto, desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias.

En la tarde seguirá el tiempo húmedo e inestable con abundante nubosidad, persistiendo tormentas y lluvias con periodos de mejoras parciales.

Temperaturas para el domingo

La máxima en el norte será de 22ºC y la mínima 12ºC.

La máxima en el sur será de 19ºC y la mínima 12ºC.

La máxima en el este será de 19ºC y la mínima 12ºC.

La máxima en el oeste será de 20ºC y la mínima 12ºC.

La máxima en la zona metropolitana será de 16ºC y la mínima 12ºC.

Temperatura para el lunes

La máxima en el norte será de 24ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el sur será de 20ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el este será de 20ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el oeste será de 22ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en la zona metropolitana será de 18ºC y la mínima 12ºC.

Temperatura para el martes

La máxima en el norte será de 20ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el sur será de 16ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el este será de 16ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el oeste será de 18ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en la zona metropolitana será de 14ºC y la mínima 14ºC.