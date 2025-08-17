RECIBÍ EL NEWSLETTER
Jornadas lluviosas, húmedas y temperaturas en ascenso: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de semana

En algunas zonas del país la temperatura prevista es de 24ºC para el martes. La humedad seguirá presente este domingo y, en principio, hasta el martes.

Frío y lluvia. Foto: FocoUy

Este domingo tendremos un comienzo de jornada frio con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, según el pronóstico de Nubel Cisneros.

La tarde continuará con temperaturas frescas a templadas con cielo parcialmente nublado, en las primeras horas permanecerá inestable la zona costera.

El lunes comienza muy fresco y húmedo con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

sabado frio, con sensaciones termicas bajas: mira el pronostico para el fin de semana
La tarde seguirá templada en el sur y este y ligeramente cálida en el norte con cielo parcialmente nublado.

El martes la mañana será fresca y húmeda con cielo nublado a cubierto, desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias.

En la tarde seguirá el tiempo húmedo e inestable con abundante nubosidad, persistiendo tormentas y lluvias con periodos de mejoras parciales.

Temperaturas para el domingo

La máxima en el norte será de 22ºC y la mínima 12ºC.

La máxima en el sur será de 19ºC y la mínima 12ºC.

La máxima en el este será de 19ºC y la mínima 12ºC.

La máxima en el oeste será de 20ºC y la mínima 12ºC.

La máxima en la zona metropolitana será de 16ºC y la mínima 12ºC.

Temperatura para el lunes

La máxima en el norte será de 24ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el sur será de 20ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el este será de 20ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el oeste será de 22ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en la zona metropolitana será de 18ºC y la mínima 12ºC.

Temperatura para el martes

La máxima en el norte será de 20ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el sur será de 16ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el este será de 16ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en el oeste será de 18ºC y la mínima 14ºC.

La máxima en la zona metropolitana será de 14ºC y la mínima 14ºC.

