Autoridades del Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo recorrieron este viernes el estadio Centenario, previo al partido de final de Libertadores que se juega el sábado, entre Estudiantes y Palmeiras.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió a este evento "como una verdadera fiesta" para el país.

Respecto a los focos de preocupación, por la llegada de las hinchadas desde Argentina y Brasil, el ministro explicó que "son múltiples": "Desde la entrada en las fronteras, las rutas, la llegada a Montevideo, Montevideo, las aglomeraciones de personas, los hinchas, los festejos, la salida del país. Todo es un conjunto de movimiento de masas durante dos días o tres, que genera un gran trabajo de la Policía, un gran despliegue, que pone todo lo mejor de su cuerpo de funcionarios para que esto sea lo que sabemos y estamos seguros que va a ser una fiesta".

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"Que gane el más tranquilo", dijo al ser consultado sobre si tenía un favorito.

El intendente Mario Bergara también estuvo en el recorrido y destacó que el estadio "está precioso".

"Estamos realmente convenidos de que mañana va a ser un día de fiesta, como ya está siendo en muchas zonas de Montevideo, y en algún lugar también, en Colonia, Punta del Este, que ya es fiesta", sostuvo.

"Se estima entre 50 mil a 70 mil personas que estos tres días van a estar no solo disfrutando del partido, sino también disfrutando de Montevideo, de la gastronomía, de las playas, que nos están tocando días preciosos. Así que expectantes, con todo pronto", dijo el intendente y remarcó: "Estamos a la altura".