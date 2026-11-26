Cliver Huamán Sánchez, es un joven peruano que cumplirá su sueño de relatar la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario. En diálogo con Subrayado a pocas horas del partido manifestó su emoción y agradecimiento.

"Estoy muy emocionado, mi corazón está que late a mil por hora y va a ser mi primer partido que voy a ver de la Conmebol Libertadores (...) estoy muy contento, muy feliz por el regalo de la vida y la bendición de Dios", expresó.

Y agregó: "Estoy contento por todas las cosas que tuve que pasar para llegar hasta acá. Muy contento y muy feliz y agradecer a mi hermano de todo corazón".

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Cliver contó que nació en las sierras de Perú, en la provincia de Andahuaylas y que le gusta mucho el periodismo. A principio de año le dijo a su padre que quería ir a la final de la Libertadores, pero le respondió que no tenían dinero para eso. Luego le contó a su hermano quien le sugirió conseguir marcas para que colaboraran con lo que pudieran.

"Hicimos eso todo el año y cuando llegó el mes para viajar, viajamos como tres días antes (...) todo estaba muy lindo hasta que el día del partido nosotros vamos todo emocionados y voy y en la primera fila apenas que quería entrar más o menos al estadio me dijeron 'no puedes entrar, tú no tienes acreditación', me sentí muy triste, estaba muy decepcionado", contó.

Luego de esta situación, su hermano le sugirió subir al cerro y grabaron un video que circuló por redes sociales donde relató la final entre Palmeiras y Flamengo del año pasado.

"Este es el momento más especial, porque desde esas instancias mi vida dio un giro. Ayudé un montón a mi mamá, a mi familia, ahora estoy estudiando en la capital. Faltan algunas semanas para que termine, pero la verdad estoy muy contento", expresó.

Cliver agradeció a la Conmebol y los sponsors que hicieron posible su viaje a Uruguay y su relato en la final de la Copa Libertadores.