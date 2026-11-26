El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) realizará este viernes un paro de 24 hora que afectará el dictado de clases en las escuelas de la capital. Además, está prevista una asamblea de docentes.

El paro se da tras la agresión a un docente ocurrida este jueves a la salida del turno vespertino en la Escuela Nº255, ubicada en la calle Emilio Ravignani, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.

La resolución resuelta en asamblea establece que cuando ocurre una agresión a un docente, al día siguiente se realiza un paro de 24 horas en todas las escuelas de la capital.

Hay paro de 24 horas de maestros de Montevideo este viernes con asamblea, tras la agresión a un docente en la Escuela 255 de la capital. pic.twitter.com/xixGpwfn1f — Subrayado (@Subrayado) November 26, 2026 "Frente a una nueva agresión. Paro de 24 horas y asamblea. Hay que cortar con la violencia no con los cargos", dice la convocatoria de Ademu.

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