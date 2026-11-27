La Policía de Canelones pide la colaboración para dar con el paradero de John Maicol Caitano Quintana. El hombre de 28 años está requerido por el homicidio de una mujer, de la misma edad, en Las Piedras, en la madrugada del domingo.

De acuerdo a la información de Jefatura de Policía brindada ese domingo, la víctima "mantuvo un altercado físico con un hombre y una mujer" cuando se dirigió a unos baños químicos cerca de una plaza. Luego, volvió a donde estaba con más personas y allí el hombre del altercado anterior "efectuó disparos hacia los presentes". Una de las balas alcanzó a la mujer. Este hombre que está requerido fue identificado como el que disparó.

Sobre las 5:50 de la madrugada, la víctima fue trasladada por particulares al hospital local, pero falleció una hora más tarde. La bala había impactado en uno de sus hombros.

Por este hecho y tras seguimientos de cámaras, había sido detenido también un joven de 21 años, sin antecedentes, que fue imputado por un delito de encubrimiento del homicidio, un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos, un delito de receptación de arma de fuego o implementos de uso policial, y un delito previsto en la Ley de Estupefacientes. Irá a prisión preventiva por 180 días, a la espera del juicio. La investigación continúa.

Temas de la nota homicidio

Las Piedras