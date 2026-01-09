Presidente Yamandú Orsi viajará a Japón, confirmó el canciller Mario Lubetkin tras reunirse con su par nipón

El presidente Yamandú Orsi viajará en misión oficial a Japón . La invitación fue realizada al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, por parte del canciller japonés. Ahora, falta confirmar la fecha.

Además, se definió la delegación que lo acompañará a China . Estará integrada por empresarios, intendentes y jerarcas.

El mandatario solicitó autorización al Parlamento para realizar el viaje del 29 de enero al 8 de febrero. Irá acompañado de autoridades de gobierno, intendentes y representantes de las cámaras empresariales.

Aunque llega el 1 de febrero, la misión comienza formalmente el martes 3. Estarán presentes en dos ciudades: Shanghai y Beijing.

La delegación oficial estará integrada por el canciller Mario Lubetkin; el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el presidente del Banco República (BROU), Álvaro García; el presidente del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Álvaro Brunini; y el secretario de Ciencia y Tecnología, David González.

Además, acompañará a Orsi el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Miguel Sierra; el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola; el responsable del programa Uruguay Innova, Bruno Gili; el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Mario Piacenza; y la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira.

También viajará el director nacional del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque.

En representación del Congreso de Intendentes, estará presente el actual presidente e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; el intendente de Canelones, Francisco Legnani; y el de Salto, Carlos Albisu.

Según supo Subrayado, hay más de 20 representantes de cámaras empresariales anotados para ser parte de la misión oficial. Hasta el martes 13, los empresarios tienen tiempo para anotarse.

El canciller Lubetkin hizo referencia al viaje de Orsi con empresarios y afirmó que será la delegación más grande que acompañe a un presidente.

De acuerdo al itinerario al que accedió Subrayado, el 2 febrero está prevista una visita a la Muralla China y a la Ciudad Prohibida. Mientras que al día siguiente, se desarrolla un evento empresarial.