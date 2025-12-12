RECIBÍ EL NEWSLETTER
Presidente de Unasev sorprendido por pedido de prórroga de 2 años del Congreso de Intendentes para la libreta por puntos

Marcelo Metediera indicó que tienen una reunión el 22 en la que consultarán sobre el planteo realizado.

El presidente de Unasev, Marcelo Metediera, se mostró sorprendido por el pedido de prórroga de 2 años para la implementación de la libreta por puntos por parte del Congreso de Intendentes.

"Nos sorprendió porque tenemos una instancia de intercambio, de diálogo, una comisión de seguimiento que de hecho hoy la convocamos para el 22, espero que confirmen la participación porque tenemos que seguir trabajando (...) vamos a ver qué plantean, el por qué de esa necesidad", destacó.

Y agregó: "Nosotros nos enteramos por una declaración de prensa (...) esperaremos la reunión del 22 primero, si vienen y segundo le vamos a preguntar eso y le vamos a preguntar también cuándo van a resolver el plan de impacto de motos que presentamos hace varios meses y algunas otras resoluciones que están arriba de la mesa".

El jerarca explicó a Subrayado que consiste en un permiso de conducir de premios y castigos que de alguna manera premia a las personas que hacen las cosas bien en el tránsito, cosa que hoy no pasa.

"La gente que hace bien pasa desapercibida, va a tener un reconocimiento con los puntos y un saldo diferencial al que hace las cosas mal que se le va a ir quitando puntos y se le puede suspender el permiso de conducir por sus inconductas en el tránsito", manifestó.

Y agregó: "La suspensión del permiso por puntos nos iguala a todos en términos sociales (...) quien tiene mejores condiciones para hacerse cargo del factor económico de las multas conduce distinto y eso también tiene que ver".

Metediera dijo que este sistema va a cambiar la forma de conducir porque las personas van a cuidar su saldo de puntos.

