MARCELO METEDIERA

Presidente de Unasev reclamó aplicación de ley de faltas: "Queda la sensación que la persona puede hacer lo que quiera"

Marcelo Metediera hará un pedido de informe para saber cuántas faltas llegan a los juzgados, cuántas se juzgan por departamento y por artículo, y qué sentencias tienen.

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, afirma que la ley de faltas no se está aplicando correctamente.

"La realidad concreta demuestra que una vez que se hace un operativo de picadas, sin permiso de conducir, tienen faltas por la ley de faltas, van a juzgado y esas faltas no son juzgadas. Por lo tanto, queda la sensación que la persona puede hacer lo que quiera", afirmó. "Ese es el estado de situación que hoy tenemos", agregó.

Por este motivo, Metediera hará un pedido de acceso a la información pública para saber cuántas faltas llegan a los juzgados, cuántas se juzgan por departamento y por artículo, y qué sentencias tienen.

Además, solicitó al presidente Yamandú Orsi destinar más recursos a la capacitación de recursos humanos en el Poder Judicial y en la Fiscalía para la importancia de la aplicación de la ley de faltas en el marco de la implantación del permiso único de conducir por puntos.

