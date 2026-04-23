Presidente de Unasev propone ajustar normativa de monopatines: registro y edad mínima para conducir

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, defendió la propuesta de la Intendencia de Montevideo de ajustar la normativa de los monopatines y busca que se llegue a un consenso a nivel nacional.

Metediera recordó el planteo en ese sentido realizado hace varios meses desde la Unasev al Congreso Nacional de Ediles y transmitió la preocupación de varias juntas departamentales por esta situación y de varios municipios del interior.

"Hemos transmitido al propio Congreso de Intendentes que es necesario ajustar la normativa de monopatines", indicó. Desde enero de 2020, existe una normativa nacional para los vehículos de movilidad personal que abarcaba los monopatines que ingresaban en ese momento al país con una velocidad máxima de 25 km/h; hoy hay de 60 km/h y más, que es superior a la velocidad permitida en la planta urbana.

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Metediera indicó que todos quienes van en monopatines deben usar casco y llevar chaleco. El presidente de Unasev marcó la necesidad que haya un registro de los vehículos y asociarlos con una persona, para que asuma la responsabilidad en el tránsito . "No estoy hablando de matrícula y mucho menos de patente", sostuvo.

También, se deberá analizar la edad mínima requerida para conducir ese tipo de vehículos y los lugares habilitados para su conducción, según Metediera.