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MONTEVIDEO

Intendencia evalúa regularizar monopatines y no descarta que deban ser patentados, dijo Bergara

Para edil de la Coalición Republicana no es una buena medida y consideró que tiene que ver con "voracidad tributaria" por parte de las autoridades departamentales.

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Los monopatines eléctricos han llegado para quedarse y en Montevideo se ha vuelto un vehículo personal muy utilizado por la población.

De hecho, ya cuenta con una normativa en el marco de movilidad, en la que se exige casco, elementos refractivos, edad mínima para conducirlos de 16 años, velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, y la obligación de desplazamiento calle o ciclovía.

Ante el incremento de monopatines por la ciudad, la Intendencia analiza regularizarlos y hasta la posibilidad de cobrar patente

"Yo creo que tenemos que regularlo. Es algo que estamos comenzando a dialogar con el director de Movilidad, porque creo que involucra un medio de movilidad activa, pero que tiene que tener más resguardos de los que tiene hoy, tanto por la seguridad de quienes viajan en monopatines, que logran velocidades importantes, como para el resto del tránsito y los transeúntes", dijo el intendente Mario Bergara.

En ese sentido, consideró que se deberían patentar, pero que "solo con patentar no se resuelven los temas de seguridad".

La oposición se mostró contraria a las palabras del intendente. El edil Juan Ignacio Abdala enfatizó que se debe a una decisión que tiene como fin recaudar y que con el problema que tiene Montevideo en movilidad, esta no puede ser una solución.

"Es una señal, como han habido tantas otras, en estos primeros meses de gestión, de que el intendente y la Intendencia van adelante con una voracidad fiscal y una voracidad tributaria que implica sacar recaudación hasta donde no los hay", dijo.

EDIL BLANCO MONOPATIN

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