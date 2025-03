Presidente de Unasev en desacuerdo con proyecto que propone exonerar multas leves y plantea la creación de Fiscalía de Tránsito

El presidente de Unasev , Marcelo Metediera , no está de acuerdo con el proyecto de ley presentado por el diputado colorado Sebastián Sanguinetti, que propone exonerar las multas leves de tránsito con cursos de educación vial.

"No conozco en detalle el proyecto, no hablé con el diputado todavía. No estoy de acuerdo con el proyecto así como está planteado porque las multas fueron acordadas por todos los partidos políticos en el Congreso de Intendentes, trabajado por todas las direcciones de Tránsito y tienen un por qué y un cometido".