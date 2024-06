Presidente respondió a críticas por opinar sobre Fiscalía: "No hice una valoración, dije lo que pasa", afirmó

Este miércoles en Mercedes, sostuvo que la separación de poderes no quita que pueda opinar y que sus expresiones fueron para Fiscalía, no para la Justicia.

“No hice una valoración, no dije es mala, es buena. Chocolate por la noticia. Dije lo que pasa, que eso obviamente no ayuda a que se tenga posibilidad de acceso a la Justicia más rápido”, afirmó. Luego, aclaró: “Yo no puedo decir que es adrede, que hay dolo, ahí sí estaría metiéndome en el área chica y no puedo. Salvo que tenga pruebas, y no tengo”.