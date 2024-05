Lacalle Pou sobre la causa Penadés: "Si hay algo que no hubo en este caso es presión sobre los fiscales"

“Si hay algo que no hubo en este caso es presión sobre los fiscales”, afirmó. “La fiscal falló, falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando”, indicó.

Reconoció que “hay una preocupación con respecto a algún tratamiento de Fiscalía, por supuesto que lo hay. No estoy descubriendo la pólvora”.

“Hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras o no van o están quietas”, enfatizó. En ese sentido, Lacalle Pou se refirió al caso Morabito. “Hace cuánto que se escapó por la puerta de la cárcel y todavía no sabemos nada, y hay otras que van rápido. Yo no quiero que todas vayan lentas, lo mejor para que esta gente tenga justicia es que vayan lo más rápido posible”, remarcó.

ITURRALDE Y OPOSICIÓN

Lacalle Pou se refirió a la figura de Pablo Iturralde, al que definió como “una gran persona, un gran militante“. “Que en una conversación privada se haya equivocado es otra cosa“, agregó.

También apuntó a la oposición. “Algún dirigente político de la oposición, lógicamente, le tira algún palazo al gobierno y ustedes me preguntan para que yo le conteste, si le contesto tengo que entrar a hablar de política“, sostuvo.

El presidente aseguró que “ha pasado todo este gobierno y no he ido a un comité, como podían hacer otros. No he ido a ninguna manifestación de los partidos políticos, ni del Partido Nacional ni de la coalición. Voy a terminar así. El 2 de marzo, que ya no me van a dar bolilla, si quieren, hablamos de política“, concluyó.