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PARTICIPÓ EN HOMENAJE A MICHELINI

Presidente ante pedido de Familiares de datos sobre desaparecidos a FF.AA:"Si es con una orden, será con una orden"

“Estoy deseoso de que podamos llegar a muchas más verdades y a muchas más realidades", dijo Yamandú Orsi al respecto de los desaparecidos.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió este miércoles al homenaje a Zelmar Michelini en el Paraninfo de la Universidad de la República.

“Son baños de memoria y de reconocimiento que en mi caso me empuja a volver a revisar alguna de esas cosas”, dijo Orsi sobre el discurso de Rafael Michelini en memoria de su padre y la “faceta estratega”.

Allí también se refirió a la reunión que tuvo el lunes con la organización Familiares de Desaparecidos (Famidesa), que le solicitaron que ordene a las Fuerzas Armadas brindar información sobre la dictadura.

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“Se habló de eso y me gustaron las palabras de Rafael ahora, donde pone el tema desde una dimensión más viable y posible. Lo analizaremos”, dijo y agregó: “Estoy deseoso de que podamos llegar a muchas más verdades y a muchas más realidades. Evidentemente si es con una orden, será con una orden, si es con la tónica que marcaba Rafael recién, de buscar también la estrategia para llegar a ese cumplimiento de la orden, creo que es bastante más productivo”.

Respecto a la denuncia por un exmilitar prófugo por delitos de la dictadura que realizó un trámite en Consulado de Miami sin que se notificara a Interpol, dijo que “la Cancillería actuó de inmediato” y que “hay una investigación”.

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