Presidente de OSE: "Hemos resuelto los problemas de olor y sabor, queda en algunas zonas de Montevideo el problema del color"

El presidente de OSE Pablo Ferreri aseguró este martes que el problema del agua con mal olor y sabor se ha resuelto, y que en algunas zonas de Montevideo persiste el problema del color. El agua sale turbia de la canilla.

Pese a esto, aseguró que el agua “es potable” y que espera una solución definitiva en los próximos días.

Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, Ferreri dijo que estos problemas de olor, sabor y color en el agua de OSE que llega a Montevideo y la zona metropolitana se debe a la escasez de lluvias de los últimos meses.

Seguí leyendo OSE informa "cambios en el sabor y color habitual en el agua" potable que llega a Montevideo y el área metropolitana

Dijo que hubo “una primavera seca” y un verano, en particular enero, “con déficit hídrico”. Por eso, agregó, “el suelo está muy seco”. “Las condiciones de escurrimiento del agua, al estar tan seco, son las peores de los últimos 40 años”, aseguró.

Entonces, las lluvias del 10 y 11 de enero fueron absorbidas por el suelo y “no escurrió”. Pero, “cuando empezó a escurrir de manera espaciada en el tiempo, fue con más materia orgánica y sedimento de normal”.

“Esa materia orgánica y ese sedimento es lo que presentaba en la cuenca del Santa Lucía mayores niveles de turbiedad o de olor o de color”, agregó.

“Hemos resuelto los problemas de olor, de sabor. Queda en algunas zonas de Montevideo el problema del color. Dicho esto, y esto es lo más importante, todos los parámetros sanitarios se cumplen. Estamos haciendo análisis de manera periódica, más de una vez por día y todos los parámetros están dentro de la norma”, aseguró respecto a la potabilidad del agua.

“Tenemos este problema del color, esperemos que en los próximos días podamos encontrar la solución a esto, que reitero no está siendo en todo Montevideo, es sobre todo hacia la zona del oeste, donde está, la cuarta línea de bombeo”, apuntó.

Acerca de la solución definitiva al mal olor, color y sabor del agua, Ferreri dijo que se toma agua de la reserva de Paso Severino, que no tiene este problema, además de utilizar químicos en la planta de Aguas Corrientes (Canelones).