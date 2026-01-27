Inisa y Defensa firmaron convenio para capacitar menores infractores: "es absurdo prescindir del Ejército", dijo Jaime Saavedra

El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) Jaime Saavedra y la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo, firmaron este martes al mediodía, y defendieron en sus discursos, el convenio para capacitar menores infractores en el Ejército. En el acto estuvo el presidente Yamandú Orsi, sentado en primera fila.

La defensa del convenio fue ante las críticas recibidas por parte de algunos sectores del Frente Amplio, como Casa Grande y el Partido Socialista. También hubo reparos de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Saavedra dijo que el tema de la seguridad en Uruguay “es un problemón” y que el Inisa “tiene que resolver una parte” de ese problema “y lograr que los adolescentes que están en el Inisa no vuelvan nunca más”.

“Es muy complicado porque hay que mover las cabecitas y los corazones de esos adolescentes. Y para eso tenemos que apelar a todas las instituciones, todas, y es un absurdo prescindir de una institución como el Ejército, que está en todos lados, en el mar, tierra y agua, en todos lados”, dijo Saavedra en su discurso.

Ya en nota con la prensa aseguró que sería “inaudito” no apelar a las Fuerzas Armadas y en particular al Ejército para capacitar adolescentes en conflicto con la ley.

“Esto nos ilusiona mucho y estamos seguros que va a andar bien. Y si no, se corrige. Si hay algo que no anda bien nos van a decir, che, corrijan esto”, agregó.