Jueza solicitó informe sobre salud de Moisés Martínez para resolver si posterga audiencia fijada para el jueves

La jueza María Noel Odriozola, quien resolvió el arresto domiciliario con tobillera para Moisés Martínez, solicitó un informe actualizado sobre la salud del imputado para este martes, antes de resolver si se prorroga o no la audiencia del jueves, y busca conocer si será dado de alta antes de esa fecha.

En la audiencia, se determinará si incumplió con la medida cautelar de arresto domiciliario con tobillera electrónica, dispuesta por la Justicia tras ser condenado a 12 años de cárcel por el homicidio de su padre. La defensa del joven solicita que se prorrogue.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, el joven de 28 años permanece internado en el Hospital Pasteur y no estaría en condiciones de asistir a la audiencia judicial. Moisés estará unos días ingresado para su contención tras un intento de autoeliminación a través de ingesta de fármacos controlados, indicaron allegados a la familia.

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La médica psiquiatra tratante permite que Moisés solo tenga contacto con su familia directa, agregaron.

Las instancias judiciales deben ser en presencia del imputado, explicaron fuentes de la investigación a Subrayado.

El 8 de abril, Moisés Martínez fue condenado a 12 años de prisión por haber matado a su padre el 25 de mayo de 2025. Su defensa apeló, el caso se instaló en la agenda pública por los abusos que las hermanas de Moisés relataron que sufrieron de parte de su padre durante varios años.

En ese contexto, la defensa pidió que Moisés espere el resultado de la apelación con arresto domiciliario total y tobillera, algo que fue concedido por la Justicia el pasado 20 de abril.

La fiscal del caso, Sabrina Flores, entiende que Moisés violó la medida al menos tres veces, según los registros de la tobillera, dijeron fuentes judiciales a Subrayado. El viernes fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde fue asistido por haber ingerido psicofármacos en un intento de suicidio, según su familia. Ahora, permanece ingresado en el Pasteur.

CONEXIÓN A UTE

En su dictamen de este lunes, la jueza Odriozola se dio por enterada de la regularización del suministro de energía eléctrica por parte de UTE en la vivienda donde Moisés Martínez cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario y que se informara del hecho a la Fiscalía.

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que el 20 de abril, cuando la Justicia dispuso el cumplimiento de arresto domiciliario, determinó que sea con doble monitoreo, tobillera electrónica, por un lado, y dispositivo baliza, por el otro.

La tobillera electrónica marca una zona de exclusión más amplia que sí se le pudo colocar, pero en el caso de la baliza, esta marca el límite exacto del domicilio y si la persona sale de la vivienda queda registrado ante la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), no.

En el caso del dispositivo baliza, el domicilio debe contar con la conexión de UTE regularizada, lo que no ocurría en el caso de la vivienda de Moisés Martínez. Por tanto, la baliza no se pudo instalar por no contar con el suministro eléctrico en regla, lo que se dio en las últimas horas.