RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA 12

Choque frontal entre camionetas dejó dos muertos en Ombúes de Lavalle, Colonia

El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 16 horas en el kilómetro 66 de la ruta 12, informó Policía Caminera.

choque-frontal-ombues-de-lavalle-colonia

El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 16 horas en el kilómetro 66 de la ruta 12 en Ombúes de Lavalle, departamento de Colonia.

Se tratan de determinar las causas de la colisión que dejó ambos conductores, únicos ocupantes de los vehículos, fallecidos, informó el vocero de Policía Caminera, Belso Rodríguez.

choque frontal en ruta 8 dejo a uno de los conductores politraumatizado
Seguí leyendo

Choque frontal en ruta 8 dejó a uno de los conductores politraumatizado

El choque provocó la obstrucción total de la ruta en ese punto.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás sube 100 pesos
NUEVO CASO EN UNA SEMANA

Aduanas desarticuló comercio que suplantó más de 50 identidades y tramitó 200 envíos del exterior
DIRECTOR DEL HOSPITAL DESTACÓ EL LOGRO

Operación inédita en el Maciel: le quitaron un tumor y le reconstruyeron el tórax a una joven de 26 años
un herido

Policías acudían a un llamado e incrustaron el patrullero dentro de una casa en Ciudad del Plata
REPORTÓ EL SINAE

Una mujer en situación de calle fue hallada muerta en las calles Grecia y República Argentina, Villa del Cerro

Te puede interesar

Llenísimo de corales, miren qué belleza: científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995 video
MIRÁ EL VIDEO

"Llenísimo de corales, miren qué belleza": científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995
MTOP definió un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros
A PARTIR DEL 1º DE SETIEMBRE

MTOP definió un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros
Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes y lluvias, ¿qué esperar para el fin de semana? video
NUBEL CISNEROS

Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes y lluvias, ¿qué esperar para el fin de semana?

Dejá tu comentario