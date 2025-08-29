Dos hombres murieron este viernes de tarde tras el choque frontal de dos camionetas.
Choque frontal entre camionetas dejó dos muertos en Ombúes de Lavalle, Colonia
El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 16 horas en el kilómetro 66 de la ruta 12, informó Policía Caminera.
El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 16 horas en el kilómetro 66 de la ruta 12 en Ombúes de Lavalle, departamento de Colonia.
Se tratan de determinar las causas de la colisión que dejó ambos conductores, únicos ocupantes de los vehículos, fallecidos, informó el vocero de Policía Caminera, Belso Rodríguez.
El choque provocó la obstrucción total de la ruta en ese punto.
REPORTÓ EL SINAE
