EN EL MUSEO DEL CARNAVAL

Presidente Orsi recorrió muestra anual del Programa Nacional de Educación en Cárceles

Orsi recorrió la muestra de talleres y obras del Programa Nacional de Educación en Cárceles que se realiza en el Museo del Carnaval, en Ciudad Vieja.

Orsi-museo-carnaval-muestra-cárceles

Tras recibir al sindicato de maestros en Torre Ejecutiva, plaza Independencia, el presidente Orsi recorrió la muestra anual del Programa Nacional de Educación en Cárceles, en el Museo del Carnaval, Ciudad Vieja.

El mandatario recorrió los puestos de exposición junto al ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía y otros jerarcas de su cartera.

La muestra este año se denominada “Construir encuentros: Aportes de la educación al arte y la convivencia en contexto de encierro”.

Se presentaron obras de personas privadas de libertad de distintas cárceles del país, por ejemplo trabajos en carpintería, serigrafía, literatura, etcétera.

