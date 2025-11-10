Negro ante la posibilidad que se juegue el clásico: "Son los clubes los que fijan dónde quieren jugar", afirmó

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió a la posibilidad que la definición del Campeonato Uruguayo sea entre Nacional y Peñarol, y que el clásico no se pueda jugar en el Estadio Centenario.

"El Ministerio del Interior no fija los escenarios de un espectáculo deportivo privado como es el fútbol. Son los clubes los que fijan dónde quieren jugar", afirmó Negro. "En el escenario que los clubes decidan que van a desarrollar su espectáculo, la Policía va a actuar y va a hacer las recomendaciones que correspondan", agregó.

Negro sostuvo que "para el Ministerio del Interior no hay situaciones ideales, hay que adaptarse a los escenarios que fijan los productores privados de cada espectáculo y nosotros ahí sí hacer las recomendaciones que correspondan caso a caso".

Ante las quejas de las hinchadas por el ingreso de banderas, el ministro aseguró que las directivas dadas hasta el momento han tenido resultado positivo. Consultado sobre la posibilidad de jugar con o sin público visitante, Negro prefirió aguardar a que se fijen los escenarios de los partidos.

Temas de la nota clásico

Carlos Negro

Nacional

Peñarol