#AHORA | Ataque a balazos dejó a tres personas heridas en el barrio Chacarita de los Padres: un menor de 13 años recibió un disparo en el pecho, un joven de 23 recibió varios impactos de bala en su cuerpo y, un adulto de 39 recibió un disparo en la cara. Los tres están internados en la policlínica de Malinas. Los detalles con @miguechagas