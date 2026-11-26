Tres personas resultaron baleadas con un fusil en la tarde de este jueves en el barrio Chacarita de los Padres, en Montevideo.
Ataque a tiros dejó tres personas heridas en Chacarita de los Padres; uno de ellos tiene 13 años y un disparo en el pecho
El ataque a balazos ocurrió en la tarde de este jueves en Senda 1 y Senda 3. Los otros dos heridos tienen 23 y 39 años, el primero presenta heridas de bala en su cuerpo y el segundo un disparo en la cara.
Los heridos tienen 13, 23 y 39 años. Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que el menor recibió un disparo en el pecho, el joven de 23 tiene varios impactos de bala y el adulto de 39 recibió un disparo en la cara; el estado de este último es delicado.
Los tres fueron derivados a la policlínica de Malinas, donde reciben asistencia.
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Vecinos escucharon disparos y dieron aviso a la Policía. El ataque a balazos ocurrió en Senda 1 y Senda 3.
Policía Científica trabaja en la escena.
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