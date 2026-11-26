La Junta Departamental de Montevideo aprobó este jueves el proyecto que prohíbe que los taxímetros puedan trabajar para aplicaciones de vehículos privados.

El edil del Frente Amplio, Gonzalo Sánchez, dijo que la reglamentación que promueven no va a en detrimento de las aplicaciones, sino que separa los rubros.

Sánchez aseguró que con esta iniciativa benefician únicamente al usuario. "Vamos a dejar de ser engañados por este tipo de multinacionales que lo único que vienen a hacer acá es desregular el mercado y generar este tipo de enfrentamientos", destacó.

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Por su parte, el edil del Partido Colorado, Federico Paganini, dijo que el proyecto limita la libertad de elección a todos los montevideanos.

"Limita la libertad del usuario. Al usuario aquí se lo está desprotegiendo enormemente porque no se le brinda ningún tipo de libertad que pueda decidir lo que quiera hacer", indicó.

También desde el Frente Amplio, la bancada de Seregnistas, señaló que acompaña la moción por disciplina partidaria. "Nosotros entendemos que es un error", dijo.

El decreto 36.197 fue promulgado el 22 de diciembre de 2016 por la Intendencia de Montevideo y sancionado por la Junta Departamental el 15 de diciembre.

Con el cambio, las plataformas ya no podrán ofrecer, procesar, intermediar ni adjudicar viajes de taxis.