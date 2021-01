Presidente mexicano López Obrador anuncia que tiene covid-19

"Lamento informarles que estoy contagiado de covid-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos", señaló el mandatario izquierdista en un mensaje en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter.

López Obrador, quien ha mantenido la mayoría de sus actividades durante la pandemia, designó a la secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez, para que lo reemplace en su conferencia matutina de lunes a viernes.

En el poder desde 2018, López Obrador tuvo tres actividades públicas este fin de semana, la última de ellas este domingo en el estado de San Luis Potosí (norte).

López Obrador sufrió un infarto en diciembre de 2013, debido a lo cual estuvo hospitalizado cinco días y le practicaron una angioplastia. También es hipertenso.

La conferencia diaria, que llega durar hasta tres horas, se realiza con la presencia de reporteros, si bien se ha reducido de manera importante esa asistencia para mantener el distanciamiento.

El mandatario también ha realizado los fines de semana viajes a distintos puntos del país, donde encabeza actos por lo general al aire libre y con pocas personas.

En un mensaje en Twitter, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que recibió con pesar la noticia y deseó a López Obrador y una "pronta y total recuperación" .

"Deseamos que pronto se recupere. Sé que su pueblo lo necesita y que America Latina lo acompaña en este tiempo difícil que nos toca vivir", escribió de su lado en Twitter el presidente argentino Alberto Fernández.

También Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, le deseo "pronta recuperación" y señaló que su país esta dispuesto "a apoyar en la cuanto pueda ser útil", en un mensaje de Twitter.

Los expresidentes mexicanos Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) también le desearon en la red social que se recupere satisfactoriamente.

- Críticas -

El jefe de Estado ha sido criticado por relativizar la efectividad del cubrebocas para prevenir los contagios. Solo lo ha usado en contadas ocasiones, como cuando visitó al entonces presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington en julio pasado.

Sin embargo, reconoce la gravedad de la crisis y asegura que su mayor desafío es enfrentar adecuadamente la pandemia, que deja unos 150.000 muertos y 1,7 millones de contagiados en el país.

México, con 128 millones de habitantes, es el cuarto más enlutado en números absolutos.

El 24 de diciembre, México fue el primer país latinoamericano en comenzar a aplicar la vacuna contra el covid-19, en este caso la desarrollada por el dúo farmacéutico alemán-estadounidense de Pfizer/BioNTech.

En una primera fase están siendo inmunizados el personal médico que atiende la epidemia y los maestros del estado de Campeche (este).

No obstante, López Obrador declinó ser vacunado con las primeras dosis y dijo que esperaría su turno en marzo, cuando según el calendario de la secretaría de Salud corresponde aplicar la vacuna a mayores de 65 años.

El líder izquierdista también ha sido criticado por el manejo de la pandemia, sobre todo al inicio por no ordenar un confinamiento estricto y a raíz de polémicas declaraciones. "No es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza", dijo el 28 de febrero, cuando se dio a conocer el primer caso de covid-19 en México. Dos semanas después, expresó: "Hay quien dice que por lo del coronavirus no hay que abrazarse. Pero hay que abrazarse, no pasa nada".

Según el gobierno, el presidente es sometido regularmente a pruebas de covid-19, enfermedad que ya ha afectado a varios de sus más cercanos colaboradores.

López Obrador se suma a otros líderes mundiales que han contraído el covid-19 como Trump, el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Boris Johnson, entre otros.