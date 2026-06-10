"Este es un país que tiene problemas de competitividad", aseguró Orsi y destacó envío de proyecto para reducir costos

El presidente Yamandú Orsi destacó este miércoles el envío del proyecto de ley del Poder Ejecutivo al Parlamento sobre la competitividad y la reducción del costo de vida en Uruguay.

El mandatario fue consultado en José Pedro Varela (Lavalleja) por el reclamo de los productores arroceros por el precio del gasoil. En primer término, Orsi dijo que hubo una buena noticia con la colocación del 63% de la cuota anual de arroz en el marco del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Además, recordó las negociaciones con Panamá el año pasado para que ese país no reduzca el nivel de compras a Uruguay. "Hubo una buena noticia, yo creo que todos debemos celebrar que es la celebración del trabajo", afirmó el presidente.

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Sin embargo, Orsi reconoció los costos fijos que tiene el país. "Por supuesto que hay temas de costos fijos", indicó y agregó: "este es un país que tiene problemas de competitividad" y valoró el envío del proyecto de ley al Parlamento.

El mandatario indicó que estamos en "un mundo que te pone el precio del combustible por allá arriba" y que el gobierno está tratando de amortiguar que los precios no se disparen.

PARO DEL PIT-CNT

Orsi también se refirió al paro general parcial que el PIT-CNT realizó este miércoles de 9 a 13 horas en reclamo de más recursos en la Rendición de Cuentas, que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento hasta el 30 de junio.

El mandatario recordó su época de militancia en el sindicato de la educación y el histórico reclamo del 6+1% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, ciencia y desarrollo. Orsi aseguró que el reclamo "es lógico".

ORSI PIT

FÚTBOL INFANTIL

El presidente participó este miércoles en la inauguración de la iluminación de una cancha de fútbol infantil en José Pedro Varela, Lavalleja. Destacó la cantidad de niños, adolescentes y familias que moviliza el deporte, unos 70.000 niños, niñas y adolescentes en todo el país, todos los fines de semana en los partidos y durante la semana en las prácticas.

Orsi indicó que el fútbol infantil implica la movilización de más personas alrededor del deporte. "Es un mundo maravilloso que tiene que ver con el deporte y también con una movida social que creo es única en el mundo y hay que ayudarla", afirmó.

Recordó que a partir de la experiencia de Canelones, donde hay más de 70 clubes de fútbol infantil, se planteó replicarla en todo el país con el apoyo de UTE y la Secretaría Nacional del Deporte. La inversión estimada es de unos 15.000 dólares por cancha iluminada.

El mandatario valoró el impacto social de iluminar las canchas de fútbol infantil para convertirlas en lugares seguros para el deporte y para la reunir a las personas.