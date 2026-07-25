Partido Colorado celebra en julio el mes de la República para "afirmar los valores institucionales", destacó Sanguinetti

El Partido Colorado celebra en julio el mes de la República. Se realizó un conversatorio en la casa partidaria que contó con la participación del expresidente Julio María Sanguinetti.

El exmandatario reseñó que la celebración comienza el 4 de julio con la Independencia de Estados Unidos, que este año se cumplen 250 años; el 4 de julio, con el nacimiento de Giuseppe Garibaldi, el líder de la República Italiana; el 9 de julio en Argentina; el 14 de julio con la Revolución Francesa y la toma de La Bastilla, "la revolución por antonomasia"; y el 18 de julio, con la Jura de la Constitución uruguaya.

El sentido de la celebración es "afirmar los valores republicanos, los valores institucionales, los valores que nos distinguen y que siguen siendo esenciales para el ejercicio de las libertades, para la búsqueda de esa justicia social que siempre anhelamos alcanzar y que todos los otros sistemas que se han inventado han fracasado", reflexionó.

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