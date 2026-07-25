RECIBÍ EL NEWSLETTER
REFLEXIONÓ EL EXPRESIDENTE

Partido Colorado celebra en julio el mes de la República para "afirmar los valores institucionales", destacó Sanguinetti

Para el expresidente, los valores son "esenciales para el ejercicio de las libertades, para la búsqueda de esa justicia social que siempre anhelamos alcanzar y que todos los otros sistemas que se han inventado han fracasado".

sanguinetti-julio-mes-de-la-republica

El Partido Colorado celebra en julio el mes de la República. Se realizó un conversatorio en la casa partidaria que contó con la participación del expresidente Julio María Sanguinetti.

El exmandatario reseñó que la celebración comienza el 4 de julio con la Independencia de Estados Unidos, que este año se cumplen 250 años; el 4 de julio, con el nacimiento de Giuseppe Garibaldi, el líder de la República Italiana; el 9 de julio en Argentina; el 14 de julio con la Revolución Francesa y la toma de La Bastilla, "la revolución por antonomasia"; y el 18 de julio, con la Jura de la Constitución uruguaya.

El sentido de la celebración es "afirmar los valores republicanos, los valores institucionales, los valores que nos distinguen y que siguen siendo esenciales para el ejercicio de las libertades, para la búsqueda de esa justicia social que siempre anhelamos alcanzar y que todos los otros sistemas que se han inventado han fracasado", reflexionó.

el partido colorado celebrara el mes de la republica con un acto este viernes
Seguí leyendo

El Partido Colorado celebrará el "Mes de la República" con un acto este viernes

Temas de la nota

Lo más visto

video
ESTABA EN CTI DESDE MARZO

Murió la quinta víctima de un siniestro en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia
SORIANO

Compró maquinaria de una panadería por $150.000, pagó con una transferencia falsa, fue detenido y condenado
ROCHA

Una familia intentó cruzar una ruta inundada, fue arrastrada por la corriente, quedó varada y debió ser rescatada
SINIESTRO FATAL EN TOLEDO

Familiares de jóvenes fallecidos en choque piden prisión para conductor y denuncian faltante de dinero de víctima
accidente en cordón

Conductora alcoholizada volcó su auto tras chocar varios vehículos estacionados en Cordón

Te puede interesar

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza tras discutir con otro en plena calle en Casavalle
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza tras discutir con otro en plena calle en Casavalle
Murió la quinta víctima de un siniestro en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia video
ESTABA EN CTI DESDE MARZO

Murió la quinta víctima de un siniestro en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia
Hallaron un hombre muerto con un disparo en la espalda junto a un contenedor de residuos en San Carlos video
HOMICIDIO EN MALDONADO

Hallaron un hombre muerto con un disparo en la espalda junto a un contenedor de residuos en San Carlos

Dejá tu comentario