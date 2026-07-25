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HOMICIDIO EN MALDONADO

Hallaron un hombre muerto con un disparo en la espalda junto a un contenedor de residuos en San Carlos

La Policía fue alertada del hecho a través de un llamado al 911. Un equipo médico de emergencia constató el fallecimiento. Personal de Científica trabaja en identificar a la víctima.

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Un hombre fue encontrado muerto este sábado minutos antes de las 8 de la mañana junto a un contenedor de residuos en la zona de la Costanera de la ciudad de San Carlos, en Maldonado.

Cuando el personal policial llegó al lugar, tras recibir un llamado de emergencia al 911 por una persona caída en el lugar, dio aviso a un equipo de emergencia médica móvil que constató el fallecimiento.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y verificó que el cuerpo tenía un impacto de bala en la zona de la espalda. El caso pasó al Departamento de Hechos Complejos de la Policía de Maldonado y se informó del hecho a la Fiscalía.

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Horas después del hallazgo, la víctima permanecía sin ser identificada.

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