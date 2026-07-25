Un hombre fue encontrado muerto este sábado minutos antes de las 8 de la mañana junto a un contenedor de residuos en la zona de la Costanera de la ciudad de San Carlos, en Maldonado.
Hallaron un hombre muerto con un disparo en la espalda junto a un contenedor de residuos en San Carlos
La Policía fue alertada del hecho a través de un llamado al 911. Un equipo médico de emergencia constató el fallecimiento. Personal de Científica trabaja en identificar a la víctima.
Cuando el personal policial llegó al lugar, tras recibir un llamado de emergencia al 911 por una persona caída en el lugar, dio aviso a un equipo de emergencia médica móvil que constató el fallecimiento.
Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y verificó que el cuerpo tenía un impacto de bala en la zona de la espalda. El caso pasó al Departamento de Hechos Complejos de la Policía de Maldonado y se informó del hecho a la Fiscalía.
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Horas después del hallazgo, la víctima permanecía sin ser identificada.
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