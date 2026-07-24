"Decir que se va hacia un inminente acuerdo puede ser cuestión de semanas o meses", dijo Orsi sobre HIF Global

El presidente Yamandú Orsi se refirió este viernes a la negociación con la empresa HIF Global y al trabajo que se viene realizando para concretar la inversión para la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.

"Desde el mes de junio se empezó a trabajar en los puntos necesarios para un acuerdo", indicó el mandatario y mencionó cuatro aspectos: el plan de negocios que le debe cerrar a la empresa, el transporte del producto, temas ambientales vinculados a la relocalización y el costo que el Estado está dispuesto a pagar por esa energía. "Esos son los cuatro capítulos centrales, venimos avanzando bien. Se empezó en junio y esperemos que todo cierre, es complejo porque es muy novedoso", sostuvo.

Consultado por los plazos, Orsi sostuvo que "decir que se va hacia un acuerdo o a un inminente acuerdo puede ser cuestión de semanas o cuestión de meses". "La empresa nos pide sus tiempos y tiene razón, porque tiene que ver dónde se coloca, cómo se vende y tiene que ver con las otras cosas más domésticas que las venimos resolviendo bastante bien, pero lleva tiempo", agregó.

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