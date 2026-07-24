El presidente Yamandú Orsi se refirió este viernes a la negociación con la empresa HIF Global y al trabajo que se viene realizando para concretar la inversión para la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.
"Decir que se va hacia un inminente acuerdo puede ser cuestión de semanas o meses", dijo Orsi sobre HIF Global
El presidente sostuvo que se avanza bien en cuatro aspectos centrales como el plan de negocios, el transporte del producto, los aspectos ambientales y el costo que pagará el Estado por esa energía.
"Desde el mes de junio se empezó a trabajar en los puntos necesarios para un acuerdo", indicó el mandatario y mencionó cuatro aspectos: el plan de negocios que le debe cerrar a la empresa, el transporte del producto, temas ambientales vinculados a la relocalización y el costo que el Estado está dispuesto a pagar por esa energía. "Esos son los cuatro capítulos centrales, venimos avanzando bien. Se empezó en junio y esperemos que todo cierre, es complejo porque es muy novedoso", sostuvo.
Consultado por los plazos, Orsi sostuvo que "decir que se va hacia un acuerdo o a un inminente acuerdo puede ser cuestión de semanas o cuestión de meses". "La empresa nos pide sus tiempos y tiene razón, porque tiene que ver dónde se coloca, cómo se vende y tiene que ver con las otras cosas más domésticas que las venimos resolviendo bastante bien, pero lleva tiempo", agregó.
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