El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, se refirió a la fuga que se dio el sábado de tres jóvenes del centro de Inisa ubicado en Bv. Artigas y Cufré.
Presidente de Inisa sostuvo que fugas fueron por "errores propios" y "errores asociados a instituciones" de seguridad
"Tenemos un enojo enorme, yo estoy muy embroncado", aseguró Jaime Saavedra, sobre la fuga de tres internos de un centro Inisa.
Señaló que no se puede dar detalles, pero sí que se está investigando.
"Se tomaron las decisiones que como Inisa teníamos que tomar, se iniciaron las investigaciones que se tenían que iniciar, y después hay otra dimensión policial donde se están haciendo las cosas que se tienen que hacer, y hay que esperar un poco para conversar y consolidar la información", sostuvo Saavedra y aseguró que cuando se consolide información, será brindada. "Vamos a hablar de todo lo que pasó".
Serpaj rechaza acuerdo entre Defensa e Inisa: Es "peligroso" ver a las FFAA como "ente de capacitación e inserción social"
"Lo único que puedo decir en este momento es lo que me provoca a mí como presidente del Inisa, y creo que lo que provoca a todo el Directorio. Tenemos un enojo enorme, yo estoy muy embroncado, muy fastidiado, y la verdad que son esos momentos que te llenan de frustración porque no nos pueden pasar esas cosas. Veníamos muy muy bien, no habíamos tenido ninguna fuga el año pasado, y creo que por algunos errores propios y por algunos errores asociados a las instituciones con las que trabajamos para resolver el tema de la seguridad, se produjo este evento que es un bochorno", aseguró.
Negó que hubiese motín y funcionario lesionado. "Ahí hubo información equivocada pero no quiero detallar más ese asunto, porque hay que esperar", añadió.
Dejá tu comentario