Presidente de Inisa sostuvo que fugas fueron por "errores propios" y "errores asociados a instituciones" de seguridad

El presidente del Inisa , Jaime Saavedra , se refirió a la fuga que se dio el sábado de tres jóvenes del centro de Inisa ubicado en Bv. Artigas y Cufré.

"Se tomaron las decisiones que como Inisa teníamos que tomar, se iniciaron las investigaciones que se tenían que iniciar, y después hay otra dimensión policial donde se están haciendo las cosas que se tienen que hacer, y hay que esperar un poco para conversar y consolidar la información", sostuvo Saavedra y aseguró que cuando se consolide información, será brindada. "Vamos a hablar de todo lo que pasó".

"Lo único que puedo decir en este momento es lo que me provoca a mí como presidente del Inisa, y creo que lo que provoca a todo el Directorio. Tenemos un enojo enorme, yo estoy muy embroncado, muy fastidiado, y la verdad que son esos momentos que te llenan de frustración porque no nos pueden pasar esas cosas. Veníamos muy muy bien, no habíamos tenido ninguna fuga el año pasado, y creo que por algunos errores propios y por algunos errores asociados a las instituciones con las que trabajamos para resolver el tema de la seguridad, se produjo este evento que es un bochorno", aseguró.

Negó que hubiese motín y funcionario lesionado. "Ahí hubo información equivocada pero no quiero detallar más ese asunto, porque hay que esperar", añadió.