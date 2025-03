Presidente de empresas de transporte asegura que chofer de Núñez "había tenido un descanso adecuado"

“El chofer era un profesional, de larga trayectoria y estaba en perfectas condiciones, porque cuando un chofer profesional, como en este caso, tiene alguna dificultad previa, se comunica con el personal de tráfico y le dice, hoy me siento mal, me duele el estómago y no puedo viajar, porque en un tramo de larga distancia un chofer no puede detener el ómnibus y decir, me duele el estómago. O sea, cuando un chofer se va a la ruta está en perfectas condiciones y es algo que es metódico, que está organizado y siempre se hace así”, aseguró a Subrayado el presidente de las empresas de transporte.

Sobre el chofer de Núñez fallecido en el accidente, agregó: “Había tenido descanso, por lo que tengo entendido, un descanso correspondiente, adecuado, en buenas condiciones. Para un chofer de ese nivel no le traería ninguna complicación, y si por algún motivo a uno a veces se ataca de algo, porque el día anterior tuvo un problema físico, porque subió una escalera y le quedó mal la columna, lo que hace es avisar y decir que este viaje no lo puedo realizar”.

Distinta es la visión del sindicato de trabajadores del transporte (UNOTT), que denuncia la sobrecarga de trabajo de los choferes, con más horas de las adecuadas y sin descanso.

Miguel Marrero, presidente de la UNOTT, reclamó que los choferes trabajen por hora y no por kilómetros.